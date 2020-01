Pedro, il giorno (probabile) dell’addio alla Fiorentina

Pedro bye bye. L’attaccante brasiliano dovrebbe lasciare la Fiorentina e quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per sancire l’addio. Il calciatore acquistato dalla Fluminense è in procinto di firmare con il Flamengo: oggi il suo procuratore incontrerà i dirigenti viola per limare gli ultimi dettagli. I gigliati stanno cercando di piazzarlo in prestito con obbligo di riscatto e dovrebbe essere questa la formula, anche se nel corso della trattativa si è parlato anche di prestito (molto) oneroso con diritto di riscatto.