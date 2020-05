Pedro può sorridere: il suo Flamengo torna ad allenarsi

Mentre in Italia siamo ancora in attesa di sapere quale sarà il futuro della Serie A, in Brasile qualche società si appresta a tornare ad allenarsi. Tra di queste c’è anche il Flamengo dell’ex Fiorentina Pedro, che da domani potrà tornare al centro sportivo per allenarsi. Almeno all’inizio si tratterà di attività in piccoli gruppi, da 2 a 4 calciatori, come previsto dal protocollo immaginato sulla base di quelli varati nei giorni scorsi in Germania. La società brasiliana nelle scorse ore ha ha messo a disposizione personale sanitario per i propri tesserati, affinché tra analisi ematiche e tamponi ne possa essere certificato a stretto giro di tempo il perfetto stato di salute

I giocatori del Flamengo avranno a disposizione un campo lungo 105 metri e largo 68. Appena arrivati al campo, riceveranno un kit sanificato da indossare che al termine sarà subito igienizzato da parte degli addetti, che dovranno prendersi cura di sterilizzare tutto, dai dispositivi gps agli scarpini di ciascuno, senza dimenticare palloni e coni utilizzati in sede di allenamento. Per questo, saranno predisposte più sessioni di lavoro all’interno della giornata. Non sarà poi possibile mangiare nel centro sportivo: l’unica concessione è quella per un mini-snack post allenamenti, rigorosamente sigillati. I pasti principali dovranno essere consumati all’interno delle rispettive abitazioni.