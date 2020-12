Pedro rimarrà in Brasile! Ecco i dettagli e le cifre dell’accordo tra Fiorentina e Flamengo

Secondo quanto riportato dal sito UOL Esporte, il Flamengo avrebbe comunicato ufficialmente alla Fiorentina la volontà di acquistare Pedro a titolo definitivo. Una risposta definitiva del club brasiliano era attesa in queste ore e adesso il destino dell’ormai ex attaccante viola sembra scritto: rimarrà in Brasile.

Il Flamengo con un documento inviato alla società viola avrebbe accettato il pagamento per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore in sei rate da 2,3 milioni per i prossimi tre anni per un totale di 14 milioni di euro. La prima rata sarà pagata nel primo trimestre del 2021. L’attaccante brasiliano firmerà un contratto di cinque anni.