Pedro si aggrappa a Iachini per non finire già fuori dal progetto Fiorentina. Le società pronte ad accoglierlo a braccia aperte

Come avete già potuto leggere, il centravanti della Fiorentina, Pedro Guilherme Abreu dos Santos ha una grande occasione di rimettersi in gioco visto l’addio di Montella in panchina e l’arrivo di Iachini. L’ex Fluminense si aggrappa al nuovo tecnico per continuare la propria avventura in Italia che fino a questo momento è stata davvero povera di soddisfazioni.

Però c’è da dire anche che, nonostante abbia giocato davvero poco in maglia viola in questi mesi, sono diverse le società pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Il suo desiderio sembra essere quello di rimanere in Europa e in Portogallo ci sono Sporting Braga e Benfica disponibili ad accoglierlo a gennaio. Qualora venisse meno la sua preclusione verso un ritorno in patria, ecco che rientrerebbe in gioco anche il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores e vice campione del mondo per club.