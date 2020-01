Pedro via, una toccata e fuga con la Fiorentina. Domani l’incontro decisivo

Quattro presenze e 59 minuti in campo. In pratica una toccata e fuga. Così potremmo definire la storia di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, attaccante classe 1997, e la Fiorentina.

Il centravanti brasiliano arrivato la scorsa estate a Firenze, via Fluminense, è vicinissimo a far ritorno in patria, anche se questa volta con la maglia del Flamengo. La trattativa tra società è in corso ed è in fase ormai avanzatissima, con il calciatore che dovrebbe lasciare la Fiorentina a titolo definitivo. Nella mattina di domani, si legge su Gianlucadimarzio.com, è previsto un incontro a Firenze tra le parti per provare a definire il tutto.