Pedullà: “Ad oggi, Berardi e Zaniolo sono fuori dai giochi per la Fiorentina. Nzola, invece, piace molto”

Sul calciomercato della Fiorentina, fa il punto della situazione il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà. Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo, in questo momento, sembrano essere obiettivi non alla portata del club gigliato. Situazione contraria per quanto riguarda M’Bala Nzola, il cui gradimento è chiaro da tempo.

Scrive Pedullà su Twitter: “Berardi e Zaniolo, oggi, fuori dai giochi. Nzola piace molto e per l’attaccante dello Spezia ci sono altri quattro club in attesa”.

