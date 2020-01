Il giornalista Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina: “Amrabat? Al momento, è un grande ginepraio. E’ un grande centrocampista e il Napoli non ha chiuso la trattativa, ma attenzione alle trappole. Suso viene accostato alla Fiorentina ma per lui Raiola presenterà due offerte di club spagnoli: l’Atletico Madrid e il Siviglia. Ma le due squadre spagnole non sono disposte ad inserire l’obbligo di riscatto”.