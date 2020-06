Pedullà: “Attenzione a Marco Giampaolo per la panchina della Fiorentina. Il club viola si è informato per il tecnico ex Milan”

Il giornalista Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato della situazione allenatore in casa Fiorentina: “Beppe Iachini può lavorare serenamente almeno in questo supplemento di campionato, ha la fiducia di Commisso. Ma è chiaro che molto dipenderà dai risultati dell’ultima fase della stagione, la Fiorentina deve convincere e conquistare punti, passaggio fondamentale per andare avanti indipendentemente dalle belle e sentite parole del numero uno del club. Piace Juric ma il club toscano può andare oltre. Ma attenzione a Marco Giampaolo, un altro nome finito nella lista della Fiorentina. Lo stesso Giampaolo che vuole dimenticare la parentesi Milan e che era stato sondato anche dal Torino, oggi più che mai impegnato nella conquista della salvezza. Anche la Fiorentina si è informata su Giampaolo, un profilo che apprezza e che può decollare più avanti”.

