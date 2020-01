Pedullà: “Bonifazi ha una valutazione alta, Juan Jesus solo un nome e Cutrone…”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando del mercato della Fiorentina: “La trattativa sta andando avanti con il sì di Cutrone, nei giorni scorsi ci sono stati dei ragionamenti sulle cifre. Si dovrebbe chiudere nelle prossime ore per 3 milioni di prestito e obbligo di riscatto a 15”.

E sugli altri obiettivi: “Per la difesa Juan Jesus è un nome, per Bonifazi il problema è la valutazione alta che fa il Torino. Su Pedro c’è il Gremio, ma non ci sono state accelerate nelle ultime ore”.