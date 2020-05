Pedullà: “Conferma di Iachini? Prima sapremo il futuro di Chiesa. Montella ha fatto talmente tanti danni che è considerata una partita persa”

La Fiorentina ha un discorso aperto anche per l’allenatore della prossima stagione. Il giornalista che si occupa di calciomercato, Alfredo Pedullà, intervenuto su CasaViola ha detto su questo argomento: “Poche società cambieranno allenatore e sto parlando su scala europea. So che Iachini ha gradito molto le parole di Commisso (il numero uno gigliato ha detto che rimarrà sicuramente nel caso il campionato venisse bloccato ndr). Montella ha fatto talmente tanti danni prima, e tra poco sembrava che dovessero chiedergli scusa, quindi è una partita da considerare persa. Probabilmente conosceremo prima il futuro di Chiesa di quello di Iachini, ma non è, ovviamente un discorso collegato”.