Pedullà: “Cutrone ha detto sì alla Fiorentina, ma per concludere l’affare…”

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo e esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, la Fiorentina avrebbe già fatto un sondaggio per Patrick Cutrone. Il tentativo sarebbe andato a buon fine, almeno da parte del giocatore che avrebbe accettato un possibile trasferimento a Firenze. L’accordo sulla formula è sulla base del prestito con diritto di riscatto (magari oneroso), ma per concretizzare il tutto serve che il Wolverhampton scenda dai 20 milioni iniziali per il riscatto intorno ai 15-16 milioni. Le sensazioni comunque sono buone e la trattativa va avanti.