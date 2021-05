Pedullà: “Fiorentina forte su Gattuso, vuole spendere tutti gli argomenti possibili per convincerlo. I viola giocano d’anticipo sulla Lazio”

Ore importanti per capire chi sarà il nuovo tecnico della Fiorentina. Una lotta che sembra ristretta a due nomi che ormai conoscete benissimo (Gattuso e Fonseca).

A proposito del nuovo tecnico, il giornalista Alfredo Pedullà, scrive sul proprio sito personale: “La Viola è tornata forte su Gattuso e vuole spendere tutti gli argomenti possibili per convincerlo. Su Ringhio c’è la Lazio ma prima Lotito deve parlare (domani) con Simone Inzaghi e la Fiorentina spera di poter giocare d’anticipo. A patto che vengano messi i paletti al posto giusto, senza equivoci o fraintendimenti. Proprio per questo motivo la Viola ha messo in secondo piano qualsiasi altra opzione (Fonseca in testa), spingerà per convincere Gattuso“.