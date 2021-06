Pedullà: “Gattuso si aspettava due rinforzi. La Fiorentina aveva dato disponibilità a chiudere operazioni importanti per profili diversi rispetto a Oliveira”

Perché si è arrivati a questo punto tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina? E’ evidente che a questa rottura si è arrivati per questioni relative al mercato.

Il giornalista Alfredo Pedullà scrive su Gazzetta.it che il tecnico calabrese “si aspettava la definizione delle trattative per il centrocampista Sergio Oliveira e per l’attaccante esterno Guedes, non a caso era arrivato in Italia il suo agente Jorge Mendes proprio per completare le due operazioni. Ma la Fiorentina ha preso tempo, non convinta dell’eccessiva valutazione data dal Porto per il centrocampista ventinovenne (almeno 20 milioni). E da qui sono nati i confronti che hanno portato a una tensione enorme con la possibilità concreta che si vada verso il divorzio già entro domani”.

E ancora: “La Fiorentina aveva dato disponibilità a chiudere operazioni anche per cifre importanti, ma per profili diversi e dalla carta d’identità più giovane rispetto a Oliveira“.