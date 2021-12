Pedullà: “La cessione di Boga blocca Scamacca al Sassuolo, Fiorentina e Inter avvisate”

Nelle ultime ore Sassuolo ed Atalanta hanno concluso una trattativa che riguarda da vicino anche la Fiorentina: l’esterno ivoriano Jeremie Boga sarà un giocatore della Dea per circa 22 milioni di euro, più 2 al completamento dei bonus. Il classe ’97 ivoriano nell’ultima stagione, dopo aver annunciato l’intenzione di non rinnovare il contratto con i neroverdi, è stato subito messo sul mercato e ai margini del nuovo progetto tecnico di Alessio Dionisi.

Secondo quanto riportato poco fa da Alfredo Pedullà questa operazione influire anche sul mercato della Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo la cessione dell’esterno il Sassuolo dichiara concluso il mercato in uscita: Scamacca, al centro dei desideri dei viola per il dopo Vlahovic, e Frattesi, attenzionato da Juventus e Inter, non si muoveranno fino a Giugno.

Questo il Tweet di Pedullà: