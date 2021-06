Pedullà: “La Fiorentina di Rino Gattuso è al lavoro per prendere forma. C’è già il primo nome per il reparto offensivo…”

Il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio sito web ha approfondito la situazione Guedes in ottica Fiorentina: “La Fiorentina di Rino Gattuso è al lavoro per prendere forma e uno dei rinforzi potrebbe essere Goncalo Guedes, esterno offensivo del Valencia, classe 1996. Guedes è il primo nome sulla lista della Fiorentina per il reparto d’attacco. Il suo talento abbaglia velocemente tutta l’Europa e nel 2017 lo acquista il Psg per 30 milioni nel mercato di gennaio. Ad agosto si è poi spostato in prestito al Valencia. Dopo una stagione convincente il club spagnolo lo acquista a titolo definitivo per 40 milioni di euro e lì prende in mano la squadra essendo un punto di riferimento in attacco. La sua ultima stagione è stata comunque proficua nonostante la classifica deficitaria con 5 gol e 6 assist in 31 presenze. Dal 2016 è costantemente in Nazionale maggiore dove partecipa anche ai Mondiali in Russia nel 2018″.