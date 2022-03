Pedullà: “La Fiorentina ha apprezzato e continuerà a monitorare un giovanissimo che si è messo in evidenza in Serie C”

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio sito personale, ha pubblicato un’indiscrezione di mercato con la Fiorentina sullo sfondo.

Il club viola è su Amhed Kader Sanogo, esterno offensivo della Vis Pesaro, classe 2004, che si è messo in evidenza in Serie C durante questa stagione.

“La Fiorentina in A lo ha apprezzato e continuerà a monitorarlo. In B ci sono almeno tre società sulle tracce di Sanogo: la Spal è l’ultima in ordine di tempo, ma anche Cittadella e Reggina hanno acceso i riflettori sul diciasettenne”.