Pedullà: “La Fiorentina ha proposto Eysseric al Parma…”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno Toscana parlando del mercato in uscita della Fiorentina: “Dopo l’ufficialità di Zurkowski e quella vicina di Maxi Olivera in direzione Messico, la Fiorentina ha proposto Eysseric al Parma che in questo momento è impegnato a chiudere Caprari”. E sul ritorno di Boateng a Sassuolo: “In questo momento non ci sono accelerate, su di lui si è mosso il Celta Vigo”.

E su Ranieri: “Il club viola darà il via per Ranieri, in prestito all’Ascoli”.