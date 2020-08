Pedullà: “La Fiorentina non è mai stata dentro all’affare Thiago Silva. Sarebbe tornato per solo per il Milan”

Il Giornalista Alfredo Pedullà ha raccontato su Gazzetta.it la situazione tra la Fiorentina e Thiago Silva: “La storia di Thiago Silva che ha scelto il Chelsea, non è sorprendente. Non c’erano grandi margini per un suo ritorno in Italia, lo avrebbe fatto solo per il Milan. La Fiorentina non è mai stata dentro, non c’è stata una trattativa e il brasilano ha scelto la Premier, e soprattutto giocare la Champions League”.

Secondo Pedullà, quindi, nonostante le dichiarazioni di Silva all’indomani dalla Finale di Champions, la Fiorentina non è mai stata veramente in partita per il difensore brasiliano.