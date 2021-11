Pedullà: “La strategia della Juventus per Alvarez, un osservatore in Argentina e poi la decisione”

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Julian Alvarez, nel mirino della Fiorentina e di molte altre squadre.

Secondo quanto scrive il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, la Juventus invierà un emissario in Argentina per assistere dal vivo alle prossime tre partite del River Plate. Dopodiché, i bianconeri decideranno se pagare o meno la clausola rescissoria. Sullo sfondo rimangono gli altri club, tra cui appunto la Fiorentina e lo Shakthar Donetsk.

Ecco il tweet:

#Alvarez: un emissario #Juve sarà (se non è già…) in #Argentina per le prossime 3 partite del #River. Poi la Juve deciderà se pagare la clausola (25 milioni di dollari più imposte). Il profilo piace molto, come a #Fiorentina, #Shakhtar e non solo

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 18, 2021