Pedullà: “Mercato viola in stand-by, la Fiorentina farà le cose con calma. Tra Amrabat e il Napoli sarebbe tutto fatto ma…”

Il giornalista Alfredo Pedullà a Radio Bruno ha parlato del mercato della Fiorentina: “Penso che Lirola potrà essere un tassello importante per la Fiorentina del futuro. Mercato? Penso che succederà poco tra oggi e domani; ci sono alcune situazioni in stand-by. La Fiorentina farà le cose con calma, facendo anche qualche uscita “minore”. Amrabat? Napoli e Verona hanno le carte in mano da depositare. Il problema riguarda la clausola che il Napoli non vuole inserire nell’accordo”.