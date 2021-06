Pedullà: “Offerta viola da 15 milioni per Sergio Oliveira. Dragowski invece vicino al Borussia Dortmund”

Il mercato della Fiorentina potrebbe partire realmente dal Portogallo: anche Alfredo Pedullà rilancia l’indiscrezione secondo cui la società viola sarebbe seriamente interessata al centrocampista del Porto, Sergio Oliveira. Per lui ci sarebbero sul piatto circa 15 milioni, a fronte di una richiesta da 20, per un gap non incolmabile.

Occhio però a Dragowski, che continua a piacere molto al Borussia Dortmund: