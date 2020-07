Pedullà: “Offerto un talento della Lokomotiv Mosca alla Fiorentina”

Ci sarebbe anche la Fiorentina nella corsa che porta a Aleksey Miranchuk, talentuoso centrocampista offensivo in forza alla Lokomotiv Mosca. Il classe ’95, grande protagonista nella fase a gironi della Champions League, piace a tanti club europei come si legge sul sito di Alfredo Pedullà. Su di lui ci sono diverse squadre italiane, ma nelle ultime ore sarebbe stato offerto proprio alla Fiorentina: si tratterebbe di un innesto di prospettiva e di assoluta qualità. In stagione Miranchuk ha giocato 26 partite, arricchite da 12 gol e 5 assist.

