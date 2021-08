Pedullà: “Oggi l’Inter ha fatto un tentativo serio per Vlahovic respinto dalla Fiorentina. Ma il primo obiettivo per sostituire Lukaku è un altro”

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà l’Inter, dopo aver appreso la volontà di Lukaku di vestire la maglia del Chelsea, oggi avrebbe fatto un tentativo per Dusan Vlahovic che la Fiorentina ha respinto. Questo quanto si legge sul profilo del giornalista: “L’Inter oggi ha fatto un tentativo serio (respinto) per Vlahovic. E magari ci riproverà. Ma resta Zapata l’indiziato serio numero uno per il dopo Lukaku”.

