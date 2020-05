Pedullà: “Paquetà ha aperto alla Fiorentina. A gennaio c’era già accordo tra viola e Milan, un’operazione da trenta milioni. Chiesa? E’ ora che ci metta la faccia e dica chiaramente cosa vuole fare”

Il giornalista del Corriere dello Sport e di SportItalia, Alfredo Pedullà, è intervenuto all’interno della trasmissione CasaViola, andata in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com ieri sera. Sul mercato della Fiorentina ha detto: “Su Chiesa credo non sia giusto creare altri tormentoni. E’ giusto invece che ci metta la faccia, ma davvero, dimostri di essere un ragazzo maturo e che dica chiaramente cosa vuole fare. A Firenze avete già vissuto quattro mesi così lo scorso anno. Deve capire che la Fiorentina è un grande club e Commisso è stato molto chiaro e furbo nel dire al giocatore: “Fammi capire cosa vuoi fare”. Una pista da seguire è quella di Paquetà. E’ un nome venuto fuori a sorpresa tra il 30 e il 31 gennaio, quando Milan e Fiorentina avevano trovato l’accordo su tutto, anche sull’obbligo di riscatto. Era un’operazione da trenta milioni di euro, però il ragazzo non se l’è sentita di partire. Adesso però mi risulta che ci sia un’apertura da parte sua e sarebbe una grande operazione”.