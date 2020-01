Pedullà: “Via libera del Sassuolo per la cessione di Duncan. Adesso…”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dare gli ultimi aggiornamenti sul mercato della Fiorentina: “Pradè e Barone adesso sono concentrati sul centrocampista. Per quanto riguarda Duncan, De Zerbi si è rassegnato al suo addio. Dopo la promessa di quest’estate il giocatore se ne andrà, ha ricevuto il via libera del Sassuolo. Su di lui c’è anche il Milan, ma per poter concretizzare l’interesse deve prima cedere Kessié. La Fiorentina deve muoversi il prima possibile perché è difficile dire di no al Milan. Zaniolo? Il suo infortuno apre nuove scenari di mercato, la Roma adesso ci proverà con l’Inter per Politano“.