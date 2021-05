Pellegatti: “Non so quanto appeal possa avere Gattuso per convincere certi giocatori ad andare alla Fiorentina”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato dell’arrivo di Gennaro Gattuso alla Fiorentina, esprimendo la sua opinione sull’allenatore calabrese. Queste le sue parole: “Non riesco a capire il perché la Fiorentina faccia così fatica ad arrivare nella zona sinistra di classifica. Sicuramente servirà un calciomercato migliore e Gattuso deve lavorare per capire quale è il problema di questa squadra. Non credo sia possibile fare tabula rasa in casa viola vista la situazione economica generale. Non so quanto appeal possa avere Gattuso per convincere giocatori di spessore ad andare a Firenze”.