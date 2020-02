Pellegatti: “Ibrahimovic viene spostato da un giocatore della Fiorentina prima del gol annullato. Senza il tocco di Castrovilli il pallone non gli finiva sul braccio”

Il giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti dice la sua a milannews.it sugli episodi arbitrali che hanno determinato la gara tra Fiorentina e Milan: “Io non sono ancora convinto dal tocco di Ibrahimovic, dato che il pallone ha toccato il braccio dello svedese ma il giocatore era fermo. Ibra è stato spostato da un giocatore della Fiorentina in un contrasto e il braccio gli è finito sul pallone. Ho parlato di sfregio alla Gioconda sul mio profilo Instagram perchè sono convinto che senza il tocco di Castrovilli, il pallone non gli sarebbe finito sul braccio. Rigore alla Fiorentina? C’è un giudizio abbastanza unanime sul fatto che quello non fosse rigore. Si può pensare che Romagnoli avrebbe potuto accompagnarlo sulla linea di fondo ma indipendentemente da questo il capitano è entrato sulla palla e poi c’è stato il contrasto, quindi il rigore non c’è. Ultimamente Calvarese con il Milan è stato un po’ sfortunato”.