Pellegrini: “La Fiorentina è migliorata a centrocampo. Non sono d’accordo con Commisso quando dice che…”

Luca Pellegrini, ex giocatore e oggi telecronista di Sky Sport, ha parlato così a Lady Radio: “Iniziare contro il Torino per la Fiorentina è un’occasione importante e da non lasciarsi sfuggire. Su coloro che scenderanno in campo molto dipenderà dalla condizione dei giocatori. La Viola ha implementato qualitativamente il suo organico a centrocampo: i palloni arriveranno davanti, ma poi ci sarà da buttarla dentro. Per me ci vuole gente più cinica, determinata e cattiva sotto porta. Piuttosto che averne quattro-cinque, come ha detto Commisso, è meglio averne uno o due ma in grado di segnare tanto. Per la Fiorentina sarebbe bene non perdere Chiesa e Milenkovic e rinforzare il reparto offensivo con un acquisto. Per puntare a qualcosa di più in alto ci vuole un giocatore più incisivo. Piatek? Dipende da quale delle due versioni arriverebbe a Firenze. Amrabat e Pulgar li vedrei molto bene in un centrocampo a due, in un 3-4-2-1″.

