Pellissier: “Commisso vuole spendere e portare la Fiorentina in alto. Ancora oggi Della Valle mi rinfaccia…”

A Radio Bruno ha parlato il giocatore e presidente della Clivense Sergio Pellissier, che ha detto la sua anche sulla stagione della Fiorentina: “La squadra viola ha meritato l’Europa, Commisso vuole spendere e portarla in alto. Torreira ha dimostrato di poter essere il punto fermo della squadra e sarà difficile adesso da rimpiazzare. A Firenze ci sono però giovani bravi, Italiano in primis”

E ancora: “Adesso per il mercato sarà importante prendere giocatori che sono adatti al gioco del mister, è giusto scegliere insieme le mosse, ma non legare tutto a lui, perché può comunque andarsene prima o poi. Della Valle? Ancora adesso mi rinfaccia di non essere venuto a Firenze, ma un’offerta concreta non è mai arrivata per me. Stavo bene al Chievo”.