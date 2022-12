Pellissier: “Italiano non si accontenta del pari. Gli piace vincere, ma questo porta a dei rischi. Firenze ti dà poco tempo, ma c’è un’atmosfera fantastica”

Lo storico ex attaccante del Chievo Verona e presidente della Clivense Sergio Pellissier ha parlato a tuttomercatoweb.com, intervenendo anche sul tema Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni, in particolare sul tecnico viola Vincenzo Italiano:

“Il carattere sicuramente, l’esperienza te la conquisti con gli anni. Adesso è solo il terzo anno di Serie A ed indubbiamente non è semplice. Firenze non è una piazza semplice da gestire, il tifoso fiorentino è veramente molto molto appassionato di calcio, ci tiene particolarmente e ama che la società e la squadra diano il massimo e facciano sempre bene. Purtroppo però bisogna adattarsi alla rosa che si ha a disposizione e quella di Italiano è importante, ma molto giovane. I giovani non sempre rendono al 100%, a volte danno il 150%, a volte il 50%”

E ancora: “Gli va data la possibilità di lavorare, gli piace vincere, vuole giocare, non si accontenta del pari e questo lo porta a fare partite straordinarie dove mette sotto squadre importanti, mentre altre volte perde contro squadre più scarse. Questo nel calcio succede, solo che a Firenze non ti danno la possibilità di aspettare e quindi devi essere veramente forte ed avere una personalità grande per riuscire a costruire qualcosa in quell’ambiente, che è comunque fantastico. Quando le cose vanno bene sono veramente il dodicesimo uomo in campo”.