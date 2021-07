Pengue: “C’è stata una forte adesione alla campagna vaccinale da parte della Fiorentina. Così i controlli sono meno pressanti”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato il responsabile sanitario viola Luca Pengue, che ha spiegato vari aspetti della gestione della squadra viola tra cui le vaccinazioni del gruppo squadra. Queste alcune delle sue parole: “Voglio con piacere sottolineare come ci sia stata una forte adesione da parte di tutto il gruppo squadra alla campagna vaccinale. Questo è un messaggio di tranquillità per tutte le persone che quotidianamente circondano la Fiorentina. Quest’ultimo periodo è stato molto complicato per noi, anche l’impegno economico non stato irrilevante. Abbiamo contenuto i casi di positivi nel gruppo squadra e, con i vaccini, quest’anno abbiamo diminuito i controlli per renderli meno stressanti”.

E sugli infortuni: “Nel 2017 abbiamo cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci soprattutto a livello di prevenzione degli infortuni. Abbiamo avuto una riduzione percentuale di oltre il 160% degli infortuni. Siamo stati la squadra con meno infortuni e più disponibilità di giocatori”.