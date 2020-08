Pengue: “La situazione è insolita: la squadra lavorerà diversamente. Il ritiro comincerà…”

Questo pomeriggio, tramite il sito ufficiale della Fiorentina, è tornato a parlare il responsabile sanitario della squadra viola Luca Pengue che ha spiegato come cambieranno le abitudini dei giocatori. Queste le sue parole: “Oggi è stata una giornata di ritrovo per la squadra: ogni giocatore sosterrà l’esame del tampone e poi tornerà a casa. Questo serve alla costituzione del gruppo squadra, come da protocollo che regolamenta questo nuovo inizio di stagione. Ci ritroveremo domani per l’esecuzione di alcuni test individuali, ovviamente per coloro che risulteranno negativi al tampone. A 72 ore verrà eseguito un nuovo tampone sierologico e poi finalmente si potrà cominciare con il lavoro di gruppo vero e proprio. Come cambiano i programmi? L’agenda dei giocatori sarà un po’ differente rispetto al solito, soprattutto per quanto riguarda la tipologia di lavoro che andremo ad effettuare. il ritiro in realtà non verrà svolto come negli ultimi anni a Moena ma verrà svolto a Firenze. Inizieremo da domani, anche se all’inizio solo individualmente fino allo scoccare del t-zero che ci consentirà il lavoro di gruppo. Ma da domani i ragazzi cominceranno a mangiare e a dormire insieme nella struttura scelta dalla società”

0 0 vote Article Rating