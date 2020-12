“Pensare che la vittoria con la Juventus risolva i problemi sarebbe un grande errore. Alario fortissimo, ma oggi è fantacalcio”

L’intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “E’ giusto godere per la vittoria contro la Juventus, ma questo non deve cambiare i giudizi sul mercato perché si tratta di una singola partita. Pensare che una vittoria del genere possa risolvere i grandi problemi sarebbe un grande errore. Negli ultimi tempi la Viola ha sempre fatto le sue partite migliori contro le grandi squadra, quando non c’è da fare la partita. Mercato? Tutto dipende dal budget a disposizione. Secondo me la priorità assoluta rimane un attaccante esperto, pronto subito, che venga dalla Serie A o che abbia già esperienze nel mercato italiano. Grande attenzione a Llorente e Milik, oltre che a Caicedo della Lazio. Scamacca mi piace tantissimo, ma la Fiorentina ha bisogno di esperienza in attacco. Alario (LEGGI QUI)? Pensare ad un suo addio a gennaio mi pare fantacalcio. Il Bayer Leverkusen l’ha pagato 24 milioni, ha 28 anni ed è nel pieno della carriera: è un attaccante fortissimo”.