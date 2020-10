Per Callejon non c’è fretta, ma tutto dipende comunque da Chiesa. Sulla fascia sinistra invece…

Mentre continua a tenere banco la probabile cessione di Federico Chiesa alla Juventus, pare non esserci nessun dubbio per trovare un eventuale sostituto di ruolo. In questo caso il nome è sempre lo stesso, José Maria Callejon. Lo spagnolo inoltre è svincolato quindi su questa pista non c’è fretta, l’ex Napoli essere tesserato anche a sessione di mercato conclusa. Per il giocatore, come sottolinea il Corriere dello Sport, è pronto un biennale con opzione sul terzo anno, ma il suo destino è legato a quello di Chiesa. Emergono sulla Gazzetta dello Sport di oggi anche le cifre per il prestito di Antonio Barreca, che dovrebbe essere utilizzato sull’altra fascia come riserva di Biraghi. L’esterno ex Torino e Genoa potrebbe trasferirsi dal Monaco a Firenze per un anno con riscatto fissato a 5 milioni.

0 0 vote Article Rating