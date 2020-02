Per chi crede che è ancora contrario al VAR e alla tecnologia, ecco il clamoroso caso che avrebbe potuto cambiare la storia della Fiorentina VIDEO

17 febbraio 2010, la Fiorentina giocava in trasferta a Monaco l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern. All’89’ arrivò il gol di Klose che decise la partita che terminò 2-1 per i bavarese. Al netto del 3-2 per i viola al ritorno, quel gol fu decisivo per le sorti del doppio confronto e cambiò purtroppo anche la storia dei viola che sarebbero potuti andare avanti nella competizione. E invece la vergognosa terna norvegese, ‘capitanata’ dal signor Ovrebo, riuscì a convalidare la rete nonostante una posizione di fuorigioco dell’attaccante tedesco di un paio di metri. non centimetri, ma metri avete letto bene.

Quel caso, se è possibile, è un vero e proprio inno al VAR e alla tecnologia applicata al calcio. Chi si professa ancora contrario si vada a rivedere le immagini e poi vada a nascondersi lontano. Perché chi è contro la tecnologia avalla solamente le ruberie, i furti, gli errori e gli orrori all’interno di questo mondo.