Per Cistana il Brescia vuole soltanto soldi, ecco quanto. Dabo può diventare la pedina di scambio per la Fiorentina per aggiudicarsi un’altra pedina

La Fiorentina sta proseguendo sul mercato le manovre per la difesa che verrà. Secondo La Nazione di oggi per Andrea Cistana del Brescia si tratta sulla base di 7 milioni: i viola vorrebbero offrire una contropartita, ma il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino chiede soltanto soldi. Per Mohamed Fares della SPAL, invece, la pedina di scambio può essere il centrocampista Bryan Dabo, che la Fiorentina ha girato in prestito agli estensi nel mese di gennaio e che potrebbe così restare a Ferrara con un conguaglio di 2 milioni. Per quanto riguarda invece le cessioni sembra non esserci al momento una proposta concreta per German Pezzella.

