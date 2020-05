Per Commisso del ‘Franchi’ rimarrebbe solo la torre. Le TRE ‘lamentele’ più grandi del Presidente in un…vicolo cieco

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si concentra sulla questione STADIO. L’apertura verso il restyling c’è stata, ma le condizioni di Rocco sono severissime, ovvero mantenere solo la Torre di Maratona. L’investimento totale sarebbe intorno ai 200 o 250 milioni di euro, nei quali non rientra l’acquisto dell’impianto ricostruito. Perché? Perché diventerà un dono alla città di Firenze, e acquistare un impianto per demolirlo non rientra nei piani della proprietà. Franchi quasi intoccabile, progetto di Casamonti accantonato frettolosamente, bando Mercafir gestito in maniera insoddisfacente: queste le lamentele di Commisso, che si sente tradito e in un vicolo cieco, per la prima volta da quando è a Firenze.