Per Edoardo Pierozzi potrebbe già essere finita l’avventura al Palermo. C’è l’interesse di un altro club di Serie B

Solo due presenze per Edoardo Pierozzi con la maglia del Palermo. Il terzino in prestito dalla Fiorentina non ha trovato lo spazio che sperava in Sicilia, ma su di lui c’è un altra squadra di Serie B, che lo potrebbe prelevare (ancora in prestito) a gennaio. Come riporta Bresciaoggi, proprio il Brescia è interessato al classe 2001.

Dopo l’avventura all’Alessandria e quella al Palermo, la prossima tappa per uno dei gemelli Pierozzi potrebbe essere in Lombardia.