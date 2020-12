Per Illanes non c’è spazio al Chievo Verona, ma quante offerte per lui da Serie B e C!

Al Chievo Verona non c’è spazio per Julian Illanes, difensore di proprietà della Fiorentina, in prestito alla società veneta militante in Serie B. Secondo quanto riportato da TuttoAvellino.it non manceherbbero però le offerte per il giovane argentino che piace nella serie cadetta all’Ascoli, mentre in Serie C c’è l’interesse di Avellino (squadra nella quale ha già giocato in prestito), Catanzaro, Catania, Teramo e Viterbese.

0 0 vote Article Rating