“Per Kokorin Firenze è stata un approdo nel paese delle meraviglie, dove poter festeggiare ogni giorno senza il patema di faticare in campo. Comunque vada per lui sarà un successo”

“Comunque vada, per lui sarà un successo. Sì: o che resti in viola a guadagnare fino al giugno del 2024 altri 3 milioni e 600 mila euro, o che se ne vada in cambio di una buonuscita milionaria, per Aleksandr Kokorin la scelta di venire a Firenze sarà stata comunque un successo clamoroso”. Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, scrive questo sull’attaccante che la Fiorentina ha acquistato dallo Spartak Mosca, un anno e mezzo fa.

“Una sorta di approdo a un paese delle meraviglie – continua Cecchi – dove poter festeggiare ogni giorno il non compleanno senza nemmeno il patema di faticare su un campo di calcio”.

E ancora: “Le storie come la sua sono edificanti. Raccontano non solo di come i soldi spesso vengano sperperati, ma anche che se il talento non è accompagnato da una disciplina, il rischio di perdersi è dietro l’angolo. Il guaio è che nel cammino sportivo di Kokorin ci sono state troppe storie storte a inquinarne la testa e minarne le doti”.