Per Kokorin Moena è un’ipotesi lontana. Il russo può raggiungere la Fiorentina in Austria

L’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin non è con la squadra a Moena. Il motivo è già chiaro, ovvero il caso di positività al COVID-19 (LEGGI QUI). Erano rimaste aperte possibilità per un’aggregazione a metà ritiro, legate ai tempi della negativizzazione, ma il suo arrivo in Trentino non è così scontato, anzi.

Secondo quanto riportato dal portale russo Sportexpress, Kokorin non raggiungerà la Fiorentina a Moena. Da considerare l’ipotesi che un nuovo tampone sia risultato ancora positivo. Ci sono ampie probabilità che il numero 91 viola raggiunga la squadra nella seconda fase della preparazione, in Austria.