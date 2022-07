Per Kouamè interesse non soltanto dall’Italia: anche l’Anderlecht ci starebbe pensando (di nuovo)

Christian Kouamè è tornato alla Fiorentina dopo una buona stagione in prestito all’Anderlecht. Ma il suo destino potrebbe colorarsi ancora di tinte differenti dal viola. In questo ritiro di Moena, l’attaccante si sta mettendo in mostra agli occhi di Vincenzo Italiano, che la scorsa estate l’aveva scartato. L’ivoriano però potrebbe chiedere più spazio: in viola infatti partirebbe dietro nelle gerarchie. Per questo il mercato potrebbe essere la soluzione.

Come riporta l’esperto Niccolò Ceccarini, su Kouamè ci sarebbero interessamenti dall’Italia e dall’estero. Sull’attaccante ex Genoa è sempre viva l’attenzione di Sinisa Mihajlovic al Bologna, ma anche la neopromossa Cremonese lo sta puntando. Fuori dalla Serie A, l’Andelecht con cui ha giocato l’ultima stagione ci starebbe nuovamente pensando, così come il Bruges e anche il Galatasaray. Da capire quindi nelle prossime settimane come si evolverà la sua situazione. Intanto il mercato è vigile.