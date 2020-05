Per Kumbulla la concorrenza è tanta e Pradè sonda il terreno per un difensore del Genoa

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la concorrenza per il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla è tanta e quest’estate si potrebbe scatenare una vera e propria asta. Sul giovane classe 2000 ci sarebbero oltre alla Fiorentina anche Inter e Lione. Visto il numero e l’importanza delle pretendenti Pradè avrebbe deciso di cominciare a sondare il terreno per Biraschi, difensore del Genoa che vorrebbe cambiare aria e per un’offerta congrua potrebbe dire addio alla società grifone.