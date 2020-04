Per la Fiorentina un’occasione a parametro zero… destinata a essere persa

Nelle scorse settimane si era parlato di un’interesse della Fiorentina per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto e per questo molto appetibile per molte squadre. Tuttavia ce n’è una che, secondo Tuttosport, appare nettamente in vantaggio sulle altre. Si tratta del Torino, tanto che il direttore sportivo Bava si recherà appena possibile a Montecarlo per incontrare l’agente del giocatore Mino Raiola. Bonaventura stesso, oltretutto, avrebbe già dato il consenso per vestire granata, nonostante sia a conoscenza dell’interesse di Lazio e Fiorentina. I contatti tra le parti sono dunque già avviati, e finita l’emergenza è molto probabile che l’operazione andrà in porto.