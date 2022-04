“Per la Juventus sarebbe pesante chiudere la stagione senza trofei. Andare in finale di Coppa Italia è doveroso, ma la Fiorentina…”

L’ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato a tuttomercatoweb della partita di stasera tra Juventus e Fiorentina: “I viola vanno presi con le molle, perché hanno acquisito sicurezza e oltre ad avere capacità tattica sfoggiano anche grande coesione tra di loro. Andare in finale sarebbe doveroso per la Juve, mentre per la Fiorentina si tratterebbe di una vittoria di grande prestigio. Oltre alla finale, c’è in palio la soddisfazione di far rimanere a bocca asciutta la rivale storica”.

E poi ha aggiunto: “Dopo aver mancato tanti obiettivi, la Juve deve attaccarsi a qualcosa pur di mettere un trofeo in bacheca. La società bianconera sa quanto sarebbe pesante concludere la stagione senza portare a casa niente. Stasera la squadra di Allegri dovrà fare meglio della partita dell’andata”.