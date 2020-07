Per la sfida contro la Fiorentina, il Parma perde una pedina fondamentale

Nella prossima sfida di campionato, la Fiorentina sfiderà il Parma di Roberto d’Aversa. I ducali, se da una parte recupereranno Juraj Kucka dalla squalifica, non avranno un altro big del centrocampo. Infatti, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Hernani, giocatore diventato sempre più importante per il Parma.

Quella contro gli emiliani sarà una partita fondamentale per la Fiorentina che si troverà davanti una squadra che ha bisogno di vincere.

Dalle sfide di ieri, inoltre, è stato inibito il Direttore Sportivo del Parma Roberto Faggiano.