Per Nico Gonzalez è ancora tempo di festeggiamenti a casa: “Voglio essere d’esempio per i ragazzi di Escobar”

Dopo la conquista della Copa America, per i vari protagonisti dell’Argentina sono ancora momenti di festa. Tra questi anche Nico Gonzalez, acquistato un mese fa dalla Fiorentina, che è tornato nel suo paese, Belen de Escobar, dove il sindaco Ariel Sujarchuk l’ha omaggiato dichiarandolo ‘Cittadino eccezionale dello sport nazionale e internazionale’. L’esterno viola ha commentato così:

“Voglio ringraziare Ariel per avermi accolto e per avermi dato questo riconoscimento che mi riempie di orgoglio. Escobar rappresenta molto per me, perché ho lottato così duramente per arrivare dove sono adesso, che ogni volta che ritorno mi ricordo come è stato quel momento della mia infanzia. La mia famiglia mi ha sempre trasmesso umiltà e lavoro come valori fondamentali della vita e che non vanno perduti. Voglio che i ragazzi che giocano nei club di Escobar, come ho fatto io, sappiano che con lo sforzo si possono raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge”.