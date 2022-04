Per ora “è quasi magia Johnny”. Ma Ikone è destinato ad incantare sempre di più sul campo

Il tempestivo approdo alla Fiorentina dal campionato francese di Jonathan Ikoné nello scorso mercato aveva probabilmente suscitato delle perplessità in chi stava aspettando un giocatore pronto con maggiore conoscenza del campionato. Adesso però quel qualcuno potrebbe aver cambiato idea.

La velocità e l’estro dimostrati dal giocatore sono merce rara in Serie A, e il tecnico viola Vincenzo Italiano lo sa bene. E dopo una serie di panchine “d’ambientamento”, l’auspicio per le ultime gare della stagione è quella di vedere sempre di più applicata la sua qualità al servizio della squadra. Dopotutto, più Ikone gioca, mette minuti nelle gambe e affina l’intesa con i compagni di strada, più i tifosi viola potrebbero restare incantati dalle sue importanti giocate.

Del suo repertorio tra accelerazioni a tutta fascia, dribbling, rapidità nel passaggio e tiri di precisione qualcosa si è potuto osservare da gennaio ad adesso, ma la sensazione generale è che l’esterno francese possa con il tempo diventare un top nel suo ruolo e una pedina fondamentale per il percorso di crescita intrapreso dalla Fiorentina.

La concretezza richiesta da Italiano è alla base di questo processo di evoluzione del collettivo e dei singoli giocatori, e lo stesso ex Lille deve far suo questo concetto per poter diventare un giocatore decisivo.

Insomma, i margini di crescita di Ikone ci sono tutti, e nessuno sa dove potrà arrivare. Motivo per il quale la Fiorentina sa di poter contare su un grande giocatore che in prospettiva andrà sempre di più a rinforzare la squadra per più obiettivi. Il bagaglio tecnico, già di alto livello, dal laterale francese affidato ad Italiano è destinato ad aumentare di valore, poiché l’allenatore viola ha dimostrato di saper far maturare gli uomini a sua disposizione sotto ogni aspetto.

E se, fino ad adesso, con i due assist realizzati in stagione e il bel gol segnato al Napoli per Johnny è stata “quasi magia”, come recitava il ritornello della sigla di un famoso cartone animato famoso negli anni ’90, l’augurio di tutto l’ambiente viola è che da ora in poi possa incantare con le sue giocate in ogni partita.