Per Piatek ci vogliono 50 milioni, ma il polacco è il “preferito” di Commisso e l’obiettivo…

Krzysztof Piatek costa tanto, tantissimo. Come rimarca il Corriere dello Sport-Stadio, tra ingaggio (lordo) e cartellino ci vogliono cinquanta milioni, anche se la Fiorentina sta ovviamente lavorando ad una formula che permetta il pagamento (del cartellino) dilazionato nel tempo, ma Krzysztof Piatek piace soprattutto a Rocco Commisso e se il presidente chiede e interviene – come è stato a gennaio nel caso di Amrabat – allora l’obiettivo diventa possibile pur rimanendo complicati per ovvi motivi.

