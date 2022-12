“Per prendere un attaccante migliore di Jovic e Cabral c’è da spendere e non è semplice. Alla Fiorentina devono ancora arrivare tutti i soldi delle cessioni di Chiesa e Vlahovic”

Il direttore di gazzetta.it Stefano Agresti è intervenuto a Radio Sportiva per commentare quelle che possono essere le prossime mosse della Fiorentina in base al budget a disposizione: “La Fiorentina ha in attacco Jovic e Cabral, ed entrambi non hanno avuto un gran rendimento. Ma per prenderne uno meglio devi spendere molto, non è semplice. E a meno che non arrivi un grandissimo bomber l’effetto è tutto da dimostrare”.

E aggiunge: “I soldi di Chiesa e Vlahovic sono serviti per il mercato e per gestire il club; ma non scordiamoci poi che devono ancora arrivare tutti, si tratta infatti di pagamenti rateizzati”.